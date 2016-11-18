Источник: Трамп рассматривает Митта Ромни на пост госсекретаря США

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни рассматривается избранным президентом США Дональдом Трампом как возможный кандидат на должность госсекретаря. Как передает Report oб этом в своем твиттере сообщает ведущая телеканала NBC News Кэйт Сноу со ссылкой на источник.

«Источник, близкий к Дональду Трампу, говорит MSNBC, что Митт Ромни рассматривается на должность государственного секретаря», — написала она.

По информации NBC News, Трамп встретится с Ромни на этих выходных.

Отмечается, что именно на этой встрече они намерены обсудить должность госсекретаря.

Во время президентских выборов 2012 года Трамп поддержал Ромни. Тем не менее во время выборов президента в 2015 и 2016 годах Ромни и Трамп постоянно ругали друг друга. Лишь после победы Трампа Ромни позвонил ему и поздравил с победой на выборах.

Ромни имеет достаточно жесткую позицию по России. Он называл Россию «геополитическим врагом» США и говорил, что не собирается «надевать розовые очки» в отношении действий России или президента Владимира Путина.

Джон Форбс Ке́рри был кандидатом в Президенты США от Демократической партии на выборах 2004 года, но проиграл Джорджу Бушу-младшему (уступил 35 голосов выборщиков из 538).