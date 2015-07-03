Источник: Стороны конфликта в Йемене достигли договоренности о перемирии на пять дней

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Стороны конфликта в Йемене и поддерживающая правительство военная коалиция во главе с Саудовской Аравией согласились прекратить боевые действия на срок пять дней. Как сообщил ТАСС осведомленный источник в штаб-квартире всемирной организации, официально о перемирии может быть объявлено в течение дня.

"Как и в прошлый раз (в мае - прим. корр.), это будет 5-дневное перемирие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, договоренность о прекращении огня была достигнута по итогам "усиленных консультаций" по телефону с участием генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, главы МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра и спецпосланника генсека Исмаила ульд Шейх Ахмеда. Хоуситы также сигнализировали через эмиссара ООН о готовности прекратить боевые действия.

Правительство Йемена уведомило членов Совета безопасности ООН о готовящейся гуманитарной паузе в боевых действиях в стране, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков. По его словам, встреча членов СБ с представителями йеменских властей состоялась в четверг вечером.