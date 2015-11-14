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    ​Источник: Франция проведет конференцию ООН по климату, несмотря на теракты

    Отмена или перенос конференции вовсе не рассматривается, но меры безопасности еще больше будут усилены

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Власти Франции не собираются отменять проведение в Париже международной конференции COP21, посвященной климатическим изменениям, из-за серии терактов во французской столице, унесших жизни более 120 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил дипломатический источник.

    Проведение Климатической конференции ООН намечено c 30 ноября по 11 декабря, на ней ожидается участие ряда мировых лидеров.

    "Отмена или перенос (конференции - Report) вовсе не рассматривается, но меры безопасности еще больше будут усилены", - сообщил диписточник.

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