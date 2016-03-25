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    Источник: Cирийская армия отбила у террористов крепость в Пальмире

    Можем подтвердить, что замок Фахр ад-Дина полностью освобожден

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Сирийская армия полностью освободила исторический замок Пальмиры. 

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС по телефону информированный источник в Дамаске.

    "Можем подтвердить, что замок Фахр ад-Дина полностью освобожден", - сказал собеседник.

    Пальмира (Тадмор) - некогда цветущий торговый город в Сирии, располагавшийся в оазисе между Дамаском и Евфратом. С I в. до н. э. по III в. н. э. занимал важное положение в Передней Азии, через него проходили основные торговые пути.

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