Исполнитель хита Gangnam Style обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 12:06
Певец и рэпер Psy (настоящее имя - Пак Чжэ Сан - ред.), который получил всемирную славу благодаря хиту Gangnam Style, находится под следствием. Он обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что он получал психотропные препараты Ксанакс и Стилнокс из университетской больницы в Сеуле по рецепту через третьих лиц без личного посещения больницы.
В рамках расследования в отношении Psy, задержаны врач данной больницы и менеджер певца.
