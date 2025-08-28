    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    • 28 августа, 2025
    • 12:06
    Исполнитель хита Gangnam Style обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты

    Певец и рэпер Psy (настоящее имя - Пак Чжэ Сан - ред.), который получил всемирную славу благодаря хиту Gangnam Style, находится под следствием. Он обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные  органы.

    Сообщается, что он получал психотропные препараты Ксанакс и Стилнокс из университетской больницы в Сеуле по рецепту через третьих лиц без личного посещения больницы.

    В рамках расследования в отношении Psy, задержаны врач данной больницы и менеджер певца.

    #Psy   #репер   #Южная Корея   #Gangnam Style  
    Singer Psy under police probe over alleged medical law violation

