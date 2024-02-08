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Испанские фермеры в ходе акции протеста вылили 25 тыс. литров французского вина

Испанские фермеры в ходе акции протеста вылили 25 тыс. литров французского вина Фермеры в ходе акции протеста в испанской провинции Сьюдад-Реаль (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) вылили более 25 тыс. литров французского вина.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 22:16
Испанские фермеры в ходе акции протеста вылили 25 тыс. литров французского вина

Фермеры в ходе акции протеста в испанской провинции Сьюдад-Реаль (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) вылили более 25 тыс. литров французского вина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в соцсети X одна из сельскохозяйственных организаций, устроивших манифестацию.

В демонстрации приняли участие аграрии на тракторах, которые выступили в "защиту важнейшего сектора экономики региона". К митингу присоединились около 400 человек. Вино было разлито в знак протеста против гидрологической политики Испании. Фермеры также заявили о "критической ситуации, которую переживает сельскохозяйственный сектор".

Акции фермеров начались в разных частях Испании 6 февраля. С тех пор протестующие на тракторах затрудняли движение по ряду трасс в стране. Были задержаны более 10 человек, 1 сотрудник правоохранительных органов пострадал. Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, и выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Фермеры анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyalı fermerlər 25 min litr fransız şərabını küçəyə töküblər

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