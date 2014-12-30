Испанские фальшивомонетчики отчеканили монет на миллион евро

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Испанская полиция задержала во вторник трех человек, подозреваемых в изготовлении фальшивых денег - все номиналом в два евро.

В общей сложности за пять лет "работы" они могли изготовить монет на сумму в миллион евро, сообщает Национальная полиция Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, мастерские были оборудованы в трех частных квартирах в Мадриде. Полиция считает, что монеты использовались в основном для покупок транспортных карт через автоматы, где установить их подлинность было сложно. Каким образом подозреваемые сбывали карты, не уточняется.

В ходе обысков были изъяты 8 тысяч монет, еще около 400 находились на стадии изготовления.

Ранее все подозреваемые уже проходили по различным уголовным делам, в том числе по обвинению в изготовлении монет в 500 песет (ходили в стране до введения евро в 2002 году).





