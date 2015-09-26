Испанские авиадиспетчеры проведут в течение дня забастовку

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Испанские авиадиспетчеры проводят так называемую частичную забастовку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию подтвердили в пресс-службе компании Enaire, которая обеспечивает организацию воздушного движения в Испании.

Акция продлится с 06:00 до 18:00 по местному времени. В Enaire отметили, что пока не могут комментировать, сколько рейсов затронет забастовка. Значительных задержек рейсов в аэропортах Мадрида и Барселоны не предвидится.

Это уже не первая подобная забастовка испанских авиадиспетчеров, которые призывают пересмотреть дисциплинарные разбирательства, начатые против 61 сотрудника после забастовки в Барселоне в 2010 году. Акции, которые проводились в июне и июле текущего года, подразумевали, что, несмотря на забастовку, авиадиспетчеры обязаны обслуживать как минимум 70% от всех запланированных полетов.

Следующая подобная акция намечена на 3 октября текущего года.