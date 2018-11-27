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    Испания закроет все атомные станции к 2028 году

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Власти Испании собираются к 2028 году полностью отказаться от ядерной энергии и остановить работу всех атомных электростанций. 

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в соответствии с рекомендациями Евросоюза в королевстве к 2020 году должны быть закрыты семь из 15 угольных электростанций. 

    На сегодняшний день возобновляемые источники энергии вырабатывают только 38,5% необходимого стране электричества. При этом доля атомных и тепловых электростанций составляет 22% и 39,5% соответственно.

    Как сообщил представитель министерства экологических преобразований Испании Хосе Мигель Монкада, последняя АЭС была построена в провинции Гвадалахара еще в 1988 году. После этого власти страны приняли решение отказаться от возведения подобных объектов из-за аварии на Чернобыльской АЭС, хотя в истории Испании не было ни одной серьезной аварии на таких станциях.

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