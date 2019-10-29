Испания пригрозила Бельгии в случае невыдачи Пучдемона

Испанские власти предпримут ответные действия в случае, если бельгийский суд откажется экстрадировать бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера Кармен Кальво.

"Правительство Испании не поймет, если Бельгийское государство не выдаст тех, кто скрывается от испанского правосудия. Мы это будем расценивать как отсутствие уважения к полной демократии, какой является испанская. Если будет отказано после приговора Верховного суда в отношении других фигурантов дела… Мы примем соответствующие решения, поскольку этого не поймем", - заявила К.Кальво.

Она не пояснила, в чем конкретно будут заключаться ответные действия, однако сказала, что "сотрудничество между странами может быть более или менее интенсивным".

Отметим, что сегодня суд в Брюсселе отложил на 16 декабря рассмотрение дела о выдаче экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям.