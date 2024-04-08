Испания отменит выдачу "золотых виз" иностранцам за инвестиции в жилье

Правительство Испании планирует отменить предоставление иностранцам так называемых золотых виз - вида на жительство в обмен на многотысячные инвестиции.

Правительство Испании планирует отменить предоставление иностранцам так называемых золотых виз - вида на жительство в обмен на многотысячные инвестиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Педро Санчес.

"Что мы собираемся сделать, так это начать процедуру отмены выдачи так называемой золотой визы, которая позволяет получить доступ к режиму проживания при инвестировании в недвижимость более €500 тыс.", - отметил глава правительства.

В 2022 году Испания выдала инвесторам более 2,4 тыс. таких разрешений, что почти на 60% больше, чем в 2021 году. Всего с момента вступления в силу механизма было представлено более 11 тыс. "золотых виз".