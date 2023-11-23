Бойцы движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали базу ВС США

Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали контролируемую военнослужащими США военную базу, расположенную недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере страны.

Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали контролируемую военнослужащими США военную базу, расположенную недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Утверждается, что в сторону базы был запущен БПЛА, который якобы поразил заданную цель.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке.