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Бойцы движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали базу ВС США

Бойцы движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали базу ВС США Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали контролируемую военнослужащими США военную базу, расположенную недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере страны.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 09:49
Бойцы движения Исламское сопротивление Ирака атаковали базу ВС США

Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали контролируемую военнослужащими США военную базу, расположенную недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Утверждается, что в сторону базы был запущен БПЛА, который якобы поразил заданную цель.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Islamic Resistance in Iraq attacks US base near Erbil International Airport 
Версия на азербайджанском языке İraq "İslam Müqavimət Hərəkatı" ABŞ-nin bazasına hücum edib

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