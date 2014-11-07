"Исламское государство" готовит теракты против иностранных дипмиссий в Индии

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Разведслужбы Индии предупредили полицию о возможных атаках последователей группировки "Исламское государство" на иностранные дипломатические ведомства в крупных городах страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание Times of India, наиболее высока вероятность терактов в Дели, Мумбаи, Калькутте, Хайдарабаде, Бангалоре и Ченнаи. В связи с угрозой терактов разведка призвала полицию усилить меры безопасности в иностранных посольствах, консульствах, а также обеспечить безопасность иностранных граждан.

Как утверждают источники издания, основную опасность представляет радикально настроенная молодежь, вдохновленная ИГ посредством интернета. По данным источников, спецслужбам удалось отследить интернет-переписку, в которой молодых индийцев призывали совершить атаку на американцев и израильтян.

В настоящее время индийской полиции предстоит проинформировать об угрозе дипломатов из США, Австралии, Канады и европейских стран, а также усилить меры безопасности в районах, где чаще всего бывают иностранцы.