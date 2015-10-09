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    Иранский генерал убит боевиками ИГ в окрестностях Алеппо

    Бригадный генерал армии Ирана Хуссейн Хамедани, выступающий в качестве военного консультанта, убит боевиками ИГ

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Бригадный генерал армии Ирана Хуссейн Хамедани, выступающий в качестве военного консультанта у сирийской армии в борьбе против ИГ, был убит этой ночью в Сирии, сообщает Report со ссылкой на PressTV.

    Как говорится в заявлении КСИР (Корпус стража исламской революции), генерал Х.Хамедани были убит боевиками ИГ на окраине сирийского города Алеппо.

    Конфликт в Сирии продолжается уже четыре года. Иран предложил Сирии военное консультирование в борьбе против террористических группировок.

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