Иранский генерал убит боевиками ИГ в окрестностях Алеппо

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Бригадный генерал армии Ирана Хуссейн Хамедани, выступающий в качестве военного консультанта у сирийской армии в борьбе против ИГ, был убит этой ночью в Сирии, сообщает Report со ссылкой на PressTV.

Как говорится в заявлении КСИР (Корпус стража исламской революции), генерал Х.Хамедани были убит боевиками ИГ на окраине сирийского города Алеппо.

Конфликт в Сирии продолжается уже четыре года. Иран предложил Сирии военное консультирование в борьбе против террористических группировок.