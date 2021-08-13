Иран закрывает свое консульство в Мазари-Шарифе

Власти Ирана временно закрыли консульство в афганском городе Мазари-Шарифе из-за обострения проблем, связанных с вопросами безопасности в стране.

Власти Ирана временно закрыли консульство в афганском городе Мазари-Шарифе из-за обострения проблем, связанных с вопросами безопасности в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Иранская сторона опасается, что столкновения между силами афганского правительства и боевиками движения "Талибан" приведут к ухудшению ситуации в городе, и это может создать угрозу для работы дипломатической миссии.

Консульство временно будет осуществлять свою деятельность в Кабуле. Дипломаты должны вернуться в Мазари-Шариф, как только ситуация в этом городе стабилизируется.