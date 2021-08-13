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Иран закрывает свое консульство в Мазари-Шарифе

Иран закрывает свое консульство в Мазари-Шарифе Власти Ирана временно закрыли консульство в афганском городе Мазари-Шарифе из-за обострения проблем, связанных с вопросами безопасности в стране.
Другие страны
13 августа 2021 г. 19:42
Иран закрывает свое консульство в Мазари-Шарифе

Власти Ирана временно закрыли консульство в афганском городе Мазари-Шарифе из-за обострения проблем, связанных с вопросами безопасности в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Иранская сторона опасается, что столкновения между силами афганского правительства и боевиками движения "Талибан" приведут к ухудшению ситуации в городе, и это может создать угрозу для работы дипломатической миссии.

Консульство временно будет осуществлять свою деятельность в Кабуле. Дипломаты должны вернуться в Мазари-Шариф, как только ситуация в этом городе стабилизируется.

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Версия на английском языке Iran temporarily closes consulate general in Mazar-i-Sharif
Версия на азербайджанском языке İran Məzari-Şərifdəki konsulluğunu bağlayır

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