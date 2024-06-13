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Иран сообщил об установке новых центрифуг для обогащения урана

Иран сообщил об установке новых центрифуг для обогащения урана Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении установить на двух объектах новые центрифуги для обогащения урана.
Другие страны
13 июня 2024 г. 20:58
Иран сообщил об установке новых центрифуг для обогащения урана

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении установить на двух объектах новые центрифуги для обогащения урана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

По его данным, Иран планирует в ближайшие недели установить 8 каскадов по 174 центрифуги IR-6 на объекте в Фордо, два каскада уже установлены по состоянию на 11 июня. На объекте в Натанзе Тегеран также планирует установить 18 каскадов центрифуг IR-2M, говорится в докладе.

Ранее агентство Mehr сообщало, что Иран принял "ряд мер" на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, в которой Тегеран критикуется за якобы недостаточное сотрудничество с агентством. Резолюция была предложена Великобританией, Германией и Францией.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство пока не может подтвердить "исключительно мирный характер" ядерной программы Ирана. Вместе с тем он признал, что у организации нет информации, которая бы говорила о планах Тегерана создать ядерное оружие.

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Версия на английском языке IAEA report: Iran installs more centrifuges at Fordow enrichment plant

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