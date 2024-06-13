Иран сообщил об установке новых центрифуг для обогащения урана

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении установить на двух объектах новые центрифуги для обогащения урана.

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении установить на двух объектах новые центрифуги для обогащения урана.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

По его данным, Иран планирует в ближайшие недели установить 8 каскадов по 174 центрифуги IR-6 на объекте в Фордо, два каскада уже установлены по состоянию на 11 июня. На объекте в Натанзе Тегеран также планирует установить 18 каскадов центрифуг IR-2M, говорится в докладе.

Ранее агентство Mehr сообщало, что Иран принял "ряд мер" на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, в которой Тегеран критикуется за якобы недостаточное сотрудничество с агентством. Резолюция была предложена Великобританией, Германией и Францией.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство пока не может подтвердить "исключительно мирный характер" ядерной программы Ирана. Вместе с тем он признал, что у организации нет информации, которая бы говорила о планах Тегерана создать ядерное оружие.