Иран сместил Италию в топ-10 стран по числу заразившихся COVID-19

Изменения произошли в списке стран - лидеров по числу заразившихся коронавирусом в мире

Изменения произошли в списке стран - лидеров по числу заразившихся коронавирусом в мире. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, Италия выпала из первой десятки, а ее место занял Иран. Среди европейских стран там остались только Великобритания (7-я позиция) и Испания (9-е место).

В США, которые являются лидером в мире, общее число заразившихся приближается уже к 3 млн (более 2,9 млн человек), более 130 тыс. умерших из-за коронавируса.

При этом в Индии, занимающей третье место, количество инфицированных уже превысило 700 тысяч, а число летальных исходов - 20 тыс.

Помимо Индии, которая является главным азиатским очагом коронавируса, инфекция продолжает быстро распространяться и в ряде других государств Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.

На десятое место в списке наиболее затронутых COVID-19 стран вышел Иран, где количество инфицированных превысило 243 тыс. человек. Соответственно, Италия (241,6 тыс.), три месяца назад находившаяся в лидерах этого списка, опустилась на 11-е место.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Иране превысило 11,7 тыс. - девятое место в мире.

Быстрый рост количества инфицированных продолжается в Пакистане (231,8 тыс. человек, 12-е место в мире), Саудовской Аравии (209,5 тыс., 13-е место), Бангладеш (162,4 тыс., 17-е место).

В Турции ситуация вышла на плато - в последнюю неделю там ежедневно выявляется порядка 1,1 тыс. новых случаев заражения. По общему количеству инфицированных - более 205,7 тыс. человек - страна занимает 14-е место в мире.

60-тысячный рубеж преодолело количество заразившихся в Ираке.

Всего на планете коронавирусом за время пандемии заразились свыше 11,6 млн человек, около 538 тыс. умерли.