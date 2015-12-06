Иран считает выбор президента делом народа Сирии

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Велаяти Акбар, главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что Иран считает выбор президента Сирии делом сирийского народа, передает Газета.Ru со ссылкой на агентство IRNA.

По словам Акбара, сирийцы сами выбрали Башара Асада, и правительство является «законным».

Советник аятоллы подчеркнул, что если бы не поддержка Ирана, власти Сирии были бы давно свергнуты. По его словам, теперь пришли «другие страны», чтобы помочь режиму Асада.

Ранее Башар Асад в разговоре с Велаяти Акбаром обвинил «вражеские страны» в усилении поддержки боевиков.

Гражданская война началась в Сирии после антиправительственных акций протеста, сотни тысяч сирийцев были вынуждены покинуть страну.