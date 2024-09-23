Иран попытается начать новый раунд переговоров по ядерной программе в США

Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Пробуду в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем президент, и у меня будет больше встреч с министрами иностранных дел других стран. Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике", - рассказал Арагчи на видео, опубликованном в его Telegram-канале.