О нас

Иран попытается начать новый раунд переговоров по ядерной программе в США

Иран попытается начать новый раунд переговоров по ядерной программе в США Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 15:22
Иран попытается начать новый раунд переговоров по ядерной программе в США

Иранская делегация во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Пробуду в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем президент, и у меня будет больше встреч с министрами иностранных дел других стран. Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике", - рассказал Арагчи на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
19 сентября 2024 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi