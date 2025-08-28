    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Иран пообещал ответить на решение "евротройки" о восстановлении санкций ООН

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 19:47
    Иран пообещал ответить на решение евротройки о восстановлении санкций ООН

    Тегеран даст соответствующий ответ на решение Франции, Великобритании и Германии инициировать механизм повторного введения санкций ООН в рамках ныне практически не действующего ядерного соглашения 2015 года.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в телефонном разговоре с главами МИД "евротройки".

    "Иран даст соответствующий ответ на это незаконное и необоснованное действие европейских стран с целью защиты и обеспечения своих национальных прав и интересов", - сказал он.

    Арагчи подчеркнул решимость Ирана отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с международным правом и Договором о нераспространении ядерного оружия и выразил надежду, что три европейские страны проявят ответственную позицию с учетом реальных обстоятельств.

    #Иран   #Евротройка   #ядерное соглашение   #санкции  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İran E3-ün BMT sanksiyalarının bərpası ilə bağlı qərarına cavab verəcəyinə söz verib

