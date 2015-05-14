Иран подал жалобу в СБ ООН на действия Эр-Рияда

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Иран подал жалобу в СБ ООН на Саудовскую Аравию за то, что она препятствует доставке гуманитарной помощи из Ирана в Йемен, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В заявлении, которое передал в СБ ООН представитель Ирана при международной организации, Тегеран призвал Совбез принять меры, чтобы помочь ему доставить гуманитарную помощь населению Йемена. В то же время Тегеран осудил действия Саудовской Аравии, которая запрещает Ирану поставлять гуманитарную помощь в Йемен.

В среду утром иранское судно Iran Shahed с гуманитарной помощью для Йемена достигло территориальных вод Омана. Оно вышло из иранского порта два дня назад. Судно везет продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Ожидается, что в случае благоприятной погоды судно прибудет в йеменский порт Ходейда в течение шести дней. Iran Shahed сопровождает военный корабль ВМФ Ирана.

Однако во вторник представитель арабской коалиции, ведущей военную операцию в Йемене, генерал Ахмед Асири заявил, что коалиция не позволит иранскому судну с гумпомощью пришвартоваться в йеменском порту без предварительного разрешения от сил арабской коалиции, согласования с ООН и досмотра грузов. Иранская армия в свою очередь пригрозила открыть огонь, если кто-то попытается атаковать судно или помешать выполнению его задачи.

Накануне министерство обороны США также призвало Иран направлять гуманитарную помощь для Йемена только через специальный пункт ООН в Джибути. Несколько предыдущих попыток иранского общества Красного Полумесяца отправить самолетами помощь населению Йемена, пострадавшему в результате воздушных авиаударов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, закончились неудачно из-за блокады воздушного пространства страны со стороны коалиции.