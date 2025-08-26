Иран обсудил с Евротройкой в Женеве ядерную программу

Представители Ирана, Франции, Германии, Великобритании и ЕС провели встречу для обсуждения иранской ядерной проблемы.
Как передает Report, об этом сообщил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.
"Заместитель главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и я провели очередную встречу с политическими директорами трех европейских стран и ЕС в Женеве. Обе стороны изложили свои взгляды на резолюцию 2231", - написал он в соцсети X.
Гарибабади отметил, что Иран сохраняет приверженность взаимовыгодным дипломатическим решениям и призвал Евротройку и СБ ООН "сделать правильный выбор" и дать дипломатии время.