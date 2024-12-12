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Иран не допустит усиления проверок ядерных объектов до снятия санкций

Иран не допустит усиления проверок ядерных объектов до снятия санкций Иран не допустит увеличения частоты и интенсивности проверок своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, пока продолжают действовать введенные западными странами антииранские санкции.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 18:13
Иран не допустит усиления проверок ядерных объектов до снятия санкций

Иран не допустит увеличения частоты и интенсивности проверок своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, пока продолжают действовать введенные западными странами антииранские санкции.

Как передает Report, об этом написал замминистра иностранных дел республики Казем Гарибабади в соцсети X.

"Иран остается приверженным своим обязательствам в рамках (достигнутых ранее с МАГАТЭ - ред.) гарантий. До тех пор, пока действуют жесткие санкции, он не позволит усилить мониторинг, выходящий за рамки этих обязательств", - заявил замглавы МИД.

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Версия на азербайджанском языке İran sanksiyalar ləğv edilmədən nüvə obyektlərində intensiv yoxlamalara icazə verməyəcək

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