Иран не допустит усиления проверок ядерных объектов до снятия санкций

Иран не допустит увеличения частоты и интенсивности проверок своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, пока продолжают действовать введенные западными странами антииранские санкции.

Иран не допустит увеличения частоты и интенсивности проверок своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, пока продолжают действовать введенные западными странами антииранские санкции.

Как передает Report, об этом написал замминистра иностранных дел республики Казем Гарибабади в соцсети X.

"Иран остается приверженным своим обязательствам в рамках (достигнутых ранее с МАГАТЭ - ред.) гарантий. До тех пор, пока действуют жесткие санкции, он не позволит усилить мониторинг, выходящий за рамки этих обязательств", - заявил замглавы МИД.