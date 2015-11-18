Иран начал демонтаж центрифуг на урановом предприятии в Натанзе

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Иран начал демонтировать центрифуги на урановых предприятиях в Натанзе и Форду, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое в свою очередь ссылается на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Иран остановил демонтаж центрифуг на этих предприятиях.

"Иран начал демонтировать центрифуги и соответствующую инфраструктуру на предприятиях по обогащению урана в Натанзе и Форду", - говорится в сообщении агентства.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.