​Иракские военные освободили провинцию Дияла от боевиков ИГИЛ

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Иракские военные освободили от боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) провинцию Дияла, расположенную на северо-востоке от Багдада.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, по словам генерал-лейтенанта армии Ирака Абдуламира аль-Заиди, теперь восстановлен контроль над всеми городами и районами на востоке провинции.

Ранее в понедельник, 26 января, курдские силы самообороны сообщили о полном освобождении от исламистов города Кобани на севере Сирии.

Но Пентагон не подтвердил этот факт.

"Я не могу сказать, что битва выиграна. Битва продолжается", — заявил официальный представитель Пентагона полковник Стив Уоррен.