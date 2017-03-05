 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иракская полиция сообщила о задержании двоюродного брата главаря ИГ

    Родственника террориста удалось взять благодаря полученной от разведки информации в западной части Мосула

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники иракской федеральной полиции, принимающей участие в освобождении Мосула, сообщили о задержании двоюродного брата главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

    Как сообщил каналу неназванный источник, родственника террориста удалось взять благодаря полученной от разведки информации в районе Джосак в западной части Мосула. Район был недавно освобожден от террористов.

    Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от группировки ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi