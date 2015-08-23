Иракская армия уничтожила за сутки более 70 боевиков

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Иракская армия за последние сутки уничтожила не менее 71 боевика на нескольких фронтах, в том числе в рамках операции по освобождению провинции Анбар от группировки "Исламское государство" (ИГ), передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на военное информбюро.

Крупномасштабная операция иракской армии по освобождению провинции Анбар, значительную часть которой контролируют боевики ИГ, началась в июле.

Как сообщается в тексте заявления, оказавшемся в распоряжении канала, также было уничтожено 41 взрывное устройство и 49 укрытий и оружейных хранилищ, принадлежавших боевикам ИГ в провинции Анбар, в районе города Самарра и северных пригородах Багдада. В ходе операции применялась авиация, в том числе несколько десятков авиаударов нанесла международная коалиция.

По данным информбюро, под обстрел боевиков попал командующий операцией иракских ВС в Анбаре генерал-майор Касем Мухаммед Салех, однако его ранения оказались несерьезными, и военачальник вскоре вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.