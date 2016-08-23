 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иракская армия начала операцию по освобождению города под Мосуломм

    Операция проводится при участии иракского спецназа

    Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Иракские военные проводят операцию по освобождению от боевиков группировки ИГИЛ города Кайара к югу от Мосула.

    Как передает Report, об этом сообщают во вторник западные СМИ.

    Операция проводится при участии иракского спецназа и при поддержке с воздуха международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

    Иракским силам также оказывает содействие местное население.

    Предполагается, что город Кайара, находящийся в 60 км к югу от Мосула, послужит ключевым опорным пунктом для последующего проведения операции по освобождению самого Мосула, который является оплотом ИГИЛ в Ираке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi