Иракская армия начала операцию по освобождению города под Мосуломм

Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Иракские военные проводят операцию по освобождению от боевиков группировки ИГИЛ города Кайара к югу от Мосула.

Как передает Report, об этом сообщают во вторник западные СМИ.

Операция проводится при участии иракского спецназа и при поддержке с воздуха международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Иракским силам также оказывает содействие местное население.

Предполагается, что город Кайара, находящийся в 60 км к югу от Мосула, послужит ключевым опорным пунктом для последующего проведения операции по освобождению самого Мосула, который является оплотом ИГИЛ в Ираке.