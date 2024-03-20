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Ирак заключил соглашение с Siemens о переработке попутного газа

Ирак заключил соглашение с Siemens о переработке попутного газа Министерство электроэнергетики Ирака подписало с германским концерном Siemens соглашение о переработке попутного нефтяного газа в электроэнергию сроком на полтора года.
Другие страны
20 марта 2024 г. 21:39
Ирак заключил соглашение с Siemens о переработке попутного газа

Министерство электроэнергетики Ирака подписало с германским концерном Siemens соглашение о переработке попутного нефтяного газа в электроэнергию сроком на полтора года.

Как передает Report, об этом сообщило ведомство.

"Министр электроэнергетики Зияд Али Фадхель подписал в Берлине соглашение с Siemens о преобразовании попутного газа в электроэнергию с целью лучшего удовлетворения потребностей граждан", - приводит агентство INA выдержки из сообщения.

Такой шаг, добавили в ведомстве, призван "положить конец самому явлению сжигания газа и вместо этого направить его на производство электроэнергии". Соглашение предусматривает, что Ирак предоставит концерну 120 млн кубических футов газа (примерно 3,4 млн куб. м) в первом полугодии и еще столько же в течение последующего года. Полученная электроэнергия будет направлена на станцию мощностью 2 тыс. МВт.

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