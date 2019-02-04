Ирак выплатил Кувейту репарации за вторжение в 1990-1991 годах

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Ирак выплатил Кувейту 300 миллионов долларов репараций за незаконное военное вторжение и оккупацию страны в 1990-1991 годы, а также потери и ущерб, нанесенные в связи с этим отдельным лицам, компаниям, правительственным и международным организациям в Кувейте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет кувейтская газета al-Rai.

Ирак осуществляет выплаты через Компенсационную комиссию ООН (ККООН), созданную в 1991 году в качестве органа, подотчетного Совбезу ООН.

В апреле 2018 года Багдад возобновил выплаты Кувейту, которые были приостановлены с октября 2014 года из-за сложной ситуации в Ираке. Тогда было выплачено 90 миллионов долларов. ККООН сообщала, что на тот момент Ирак выплатил Кувейту в общей сложности 47,9 миллиарда долларов и остался должен около 4,5 миллиарда.

Газета сообщает, что Багдад обязан выплачивать 300 миллионов долларов каждые три месяца.