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Ирак разморозил активы Ирана на почти 3 млрд долларов

Ирак разморозил активы Ирана на почти 3 млрд долларов Власти Ирана получили доступ к активам на сумму около 2,7 млрд долларов, которые ранее были заблокированы в банках Ирака.
Другие страны
10 июня 2023 г. 17:44
Ирак разморозил активы Ирана на почти 3 млрд долларов

Власти Ирана получили доступ к активам на сумму около 2,7 млрд долларов, которые ранее были заблокированы в банках Ирака.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim News Agency, об этом сообщил глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак.

Как рассказал чиновник, часть замороженных иранских активов в Ираке была выделена для предоставления средств, необходимых иранским паломникам, а другая часть использована для оплаты основных продуктов питания.

Глава совместной ирано-иракской торговой палаты отметил, что лицензия правительства Ирака на оплату части непогашенных взносов Ирана определенно окажет положительное влияние на рынки, поскольку требования Центрального банка Ирана (CBI) были удовлетворены, а основные товары, необходимые в стране, были приобретены с использованием активов.

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Версия на английском языке Iraq releases almost $3B of Iran’s frozen assets

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