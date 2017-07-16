 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ирак опроверг информацию о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

    Иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей ИГ.

    Баку. 16 июль. REPORT.AZ/ Глава службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии.

    Как передает "Report", об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Также об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на иракскую газету Al-Sabah.

    Тем самым он опроверг сообщения российских властей о том, что аль-Багдади, вероятно, погиб в ходе налета российских ВКС на Ракку, «столицу» ИГ.

    При этом Басри затруднился сказать, где именно в настоящее время находится лидер террористов, но отметил, что не на территории провинции Ракка. По его словам, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей ИГ.

    Anadolu приводит цитату Басри: «Аль-Багдади все еще прячется в Сирии на территории вне провинции Ракка». Он подчеркнул, что сообщения о смерти аль-Багдади оказались ложными.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi