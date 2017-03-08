Ирак готов наносить удары по ИГ в соседних странах

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака без колебаний будут наносить удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории соседних государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади.

"Мы будем наносить удары по позициям террористов в соседних государствах, не колеблясь", - приводит слова иракского премьера телеканал "Ас-Сумария".

В конце февраля иракские ВВС нанесли серию ударов по ИГ в Альбу-Камаль в Сирии на границе с Ираком. Сообщалось, что рейд был проведен при согласовании с Дамаском в рамках взаимодействия разведок двух стран на высоком уровне.