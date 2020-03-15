​Иордания прекратит авиасообщение со всеми странами мира

Иордания вслед за другими странами мира с 17 марта закрывает аэропорты страны для всех рейсов, за исключением грузоперевозок, для противодействия распространению коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра страны, размещенном в Twitter.

"С понедельника, 16 марта, приостанавливается авиасообщение с рядом стран, полеты в королевство и из него приостанавливаются, начиная со вторника, 17 марта, до последующего уведомления, за исключением самолетов с грузом", - отмечается в сообщении.