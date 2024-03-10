Инвестор из Азербайджана намерен вложить 5,6 млрд рублей в создание теплиц в России

Инвестор из Азербайджана вложит 5,6 млрд рублей в строительство тепличного агрокомплекса "Восточный" в Ставропольском крае (Россия).

Инвестор из Азербайджана вложит 5,6 млрд рублей в строительство тепличного агрокомплекса "Восточный" в Ставропольском крае (Россия).

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС глава краевого Минэкономразвития РФ Денис Полюбин.

"Объем инвестиций по строительству агрокомплекса "Восточный" в Левокумском округе превышает 5 млрд 660 млн рублей. Проект находится в стадии реализации, в том числе инвестором уже приобретено необходимое оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2024 года", - сказал он.

По данным министерства, площадь тепличного комплекса составит около 22 га. "Тепличный комплекс войдет в число крупнейших в регионе. В комплексе планируется выращивать помидоры и огурцы", - пояснил Полюбин.