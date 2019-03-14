Подозреваемые в убийстве журналиста Джемаля Кашикчи объявлены в розыск по линии Интерпола

Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в прошлом году в Турции саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета "Дейли сабах".

По ее данным, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) распространила в отношении двух десятков саудовцев "красные уведомления", означающие предписание о задержании. По данным газеты, ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства Кашикчи.