 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Интерпол объявил в розыск экс-президента Сербии и Черногории

    Ордер выписан в связи с тем, что Марович, приговоренный ранее к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы, не явился для отбывания наказания© Vijesti.me

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент союзного государства Сербии и Черногории Светозар Марович объявлен в международный розыск.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Национальное бюро Интерпола в Подгорице выписало по решению суда международный ордер на его арест.

    Ордер выписан в связи с тем, что Марович, приговоренный ранее к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы, не явился для отбывания наказания.

    Светозар Марович занимал пост президента союзного государства Сербии и Черногории с момента его формирования в 2003 году и до распада в 2006 году. Он обвинялся в махинациях со строительными объектами в туристическом городе Будва, пошел на сделку со следствием, обязавшись выплатить 1,1 млн евро и еще 100 тыс. евро пожертвовать на благотворительность.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi