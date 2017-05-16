Интерпол объявил в розыск экс-президента Сербии и Черногории

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент союзного государства Сербии и Черногории Светозар Марович объявлен в международный розыск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Национальное бюро Интерпола в Подгорице выписало по решению суда международный ордер на его арест.

Ордер выписан в связи с тем, что Марович, приговоренный ранее к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы, не явился для отбывания наказания.

Светозар Марович занимал пост президента союзного государства Сербии и Черногории с момента его формирования в 2003 году и до распада в 2006 году. Он обвинялся в махинациях со строительными объектами в туристическом городе Будва, пошел на сделку со следствием, обязавшись выплатить 1,1 млн евро и еще 100 тыс. евро пожертвовать на благотворительность.