​Иностранным авиакомпаниям разрешат летать в Китай

Авиационные власти Китая с 8 июня разрешат иностранным авиакомпаниям, которые из-за эпидемии коронавируса не могли выполнять рейсы в КНР, выбрать один аэропорт в стране и выполнять один международный рейс в неделю.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении управления гражданской авиации КНР.

"С 8 июня все иностранные авиакомпании (которым ранее из-за эпидемии не разрешалось выполнять международные рейсы в Китай – ред.), могут выбрать один аэропорт (список конкретных городов можно проверить на официальном сайте управления гражданской авиации) и выполнять один международный пассажирский рейс в неделю", - говорится в заявлении.

Напомним, что в конце марта ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.