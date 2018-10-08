Инфляция в Венесуэле превысила 81000% с начала года

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Инфляция в Венесуэле с начала года по конец сентября оказалась выше 81000%, а к концу года превысит 1000000%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал в понедельник депутат Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента). Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Из комитета по финансам мы объявляем данные по сентябрьской инфляции: 233,3% за месяц, с начала года - 81043%, а прогноз на конец года составляет 1030281%, - написал Гусман в своем Twitter. - Вне всякого сомнения, [экономические] меры правительства потерпели крах и углубили кризис". Парламентарий добавил, что "уже почти год в Венесуэле сохраняется гиперинфляция", и индекс роста цен "ежемесячно обновляет исторический рекорд", что негативно отражается на всех в стране.

Официальные данные о росте цен в Боливарианской Республике не публикуются уже несколько лет. Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1000000% к концу года.