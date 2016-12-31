Инфляция в Венесуэле по итогам 2016 года превысила 500%

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Инфляция в Венесуэле по итогам 2016 год составила 500%.

Как передает Report, такое заявление бывшего главы исследовательского отдела Центрального банка Венесуэлы и члена Национальной Ассамблеи страны Хосе Герра приводит издание El Nacional.

По мнению эксперта, последние три года для Венесуэлы с точки зрения экономического развития можно охарактеризовать как «потерянное трехлетие».

«В конце 2016 года в экономике Венесуэлы наблюдается сокращение ВВП на 12%, превышающий 500% уровень инфляции и сокращение международных резервов примерно на $5,2 млрд», — отмечается в докладе Герра.

Приведенные выше цифры, отмечает экономист, привели к сокращению реальной заработной платы более чем на 20% и росту уровня бедности.

Ранее UBS опубликовал прогноз, согласно которому уровень годовой инфляции в Венесуэле в 2016 году составит 700% и 1500% — в 2017 году.