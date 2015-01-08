Индонезия подняла цену на авиабилеты с целью усилить безопасность

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Индонезийское министерство транспорта увеличило минимальную цену авиабилетов с целью повысить безопасность полетов после крушения лайнера компании Air Asia Indonesia, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Мы хотим, чтобы сектор авиации был безопасным, а не дешевым. Если он дешевый, то многое может быть не сделано", — заявил министра транспорта Индонезии Игнасиуса Джонана.

Минимальный уровень цены был повышен на билеты экономического класса на внутренние полеты. Согласно новым правилам, цена билета не может составлять менее 40% от максимальной цены, установленной министерством.

Самолет Airbus вылетел из Сурабаи в Сингапур утром 28 декабря. Вскоре авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту находились 162 человека, все они погибли.