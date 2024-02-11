President
О нас

Индонезия отказалась закупать истребители Mirage французского производства

Индонезия отказалась закупать истребители Mirage французского производства Индонезия отказалась от планов приобрести у Катара 12 истребителей Mirage 2000-5 французского производства за $790 млн из-за бюджетных ограничений и намерения властей модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 10:11
Индонезия отказалась закупать истребители Mirage французского производства

Индонезия отказалась от планов приобрести у Катара 12 истребителей Mirage 2000-5 французского производства за $790 млн из-за бюджетных ограничений и намерения властей модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель индонезийского Минобороны.

"Закупок истребителей Mirage не будет. Подобные планы аннулированы, контракт не действует", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что Джакарта заключила в январе 2023 года контракт на покупку у Катара подержанных истребителей французского производства в попытке восполнить пробел в системе противовоздушной обороны. Документ включал также поставку 14 двигателей, трехлетнюю помощь в техобслуживании, получение наземного вспомогательного оборудования и обучение экипажей. Истребители должны были поставить в течение двух лет с момента заключения контракта.

Однако эта "спорная сделка", как отмечает агентство, вызвала протесты индонезийских законодателей, выступивших против приобретения старых самолетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İndoneziya Fransa istehsalı olan döyüş təyyarələrini almaqdan imtina edib

Экслюзивные новости

Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi