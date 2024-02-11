Индонезия отказалась закупать истребители Mirage французского производства

Индонезия отказалась от планов приобрести у Катара 12 истребителей Mirage 2000-5 французского производства за $790 млн из-за бюджетных ограничений и намерения властей модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты.
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"Закупок истребителей Mirage не будет. Подобные планы аннулированы, контракт не действует", - отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что Джакарта заключила в январе 2023 года контракт на покупку у Катара подержанных истребителей французского производства в попытке восполнить пробел в системе противовоздушной обороны. Документ включал также поставку 14 двигателей, трехлетнюю помощь в техобслуживании, получение наземного вспомогательного оборудования и обучение экипажей. Истребители должны были поставить в течение двух лет с момента заключения контракта.
Однако эта "спорная сделка", как отмечает агентство, вызвала протесты индонезийских законодателей, выступивших против приобретения старых самолетов.