Индонезия отказалась закупать истребители Mirage французского производства

Индонезия отказалась от планов приобрести у Катара 12 истребителей Mirage 2000-5 французского производства за $790 млн из-за бюджетных ограничений и намерения властей модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты.

Индонезия отказалась от планов приобрести у Катара 12 истребителей Mirage 2000-5 французского производства за $790 млн из-за бюджетных ограничений и намерения властей модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель индонезийского Минобороны.

"Закупок истребителей Mirage не будет. Подобные планы аннулированы, контракт не действует", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что Джакарта заключила в январе 2023 года контракт на покупку у Катара подержанных истребителей французского производства в попытке восполнить пробел в системе противовоздушной обороны. Документ включал также поставку 14 двигателей, трехлетнюю помощь в техобслуживании, получение наземного вспомогательного оборудования и обучение экипажей. Истребители должны были поставить в течение двух лет с момента заключения контракта.

Однако эта "спорная сделка", как отмечает агентство, вызвала протесты индонезийских законодателей, выступивших против приобретения старых самолетов.