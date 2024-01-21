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Индия установит ограждения на границе с Мьянмой

Индия установит ограждения на границе с Мьянмой Индия намерена установить ограждения на границе с Мьянмой, а также планирует отменить режим свободного передвижения между странами для жителей пограничных регионов.
Другие страны
21 января 2024 г. 07:42
Индия установит ограждения на границе с Мьянмой

Индия намерена установить ограждения на границе с Мьянмой, а также планирует отменить режим свободного передвижения между странами для жителей пограничных регионов.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, об этом сообщил журналистам глава МВД республики Амит Шах, цель этих мер - ограничить свободное передвижение с мьянманской на индийскую территорию.

"Граница Индии с Мьянмой будет охраняться так же, как граница с Бангладеш", - заявил министр.

Он напомнил, что вдоль бангладешской границы с индийской стороны установлен забор из колючей проволоки.

Нью-Дели также планирует отменить режим свободного передвижения между двумя странами для жителей пограничья. Этот режим был установлен в 1970-е годы поскольку люди, живущие вдоль границы Индии и Мьянмы, нередко имеют семейные и этнические связи по обе ее стороны. Скоро этим людям потребуется виза для въезда в соседнюю страну, подчеркнул министр.

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