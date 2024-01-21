Индия установит ограждения на границе с Мьянмой

Индия намерена установить ограждения на границе с Мьянмой, а также планирует отменить режим свободного передвижения между странами для жителей пограничных регионов.
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"Граница Индии с Мьянмой будет охраняться так же, как граница с Бангладеш", - заявил министр.
Он напомнил, что вдоль бангладешской границы с индийской стороны установлен забор из колючей проволоки.
Нью-Дели также планирует отменить режим свободного передвижения между двумя странами для жителей пограничья. Этот режим был установлен в 1970-е годы поскольку люди, живущие вдоль границы Индии и Мьянмы, нередко имеют семейные и этнические связи по обе ее стороны. Скоро этим людям потребуется виза для въезда в соседнюю страну, подчеркнул министр.