Илон Маск считает, что США в скором времени может ожидать банкротство

Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.

Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству. Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию", - написал он

29 июля Минфин США заявил, что государственный долг впервые в их истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2034 году он составит более $50 трлн, или свыше 122% ВВП.