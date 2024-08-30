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Илон Маск считает, что США в скором времени может ожидать банкротство

Илон Маск считает, что США в скором времени может ожидать банкротство Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.
Другие страны
30 августа 2024 г. 17:05
Илон Маск считает, что США в скором времени может ожидать банкротство

Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству. Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию", - написал он

29 июля Минфин США заявил, что государственный долг впервые в их истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2034 году он составит более $50 трлн, или свыше 122% ВВП.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask: ABŞ tezliklə iflasla üzləşə bilər

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