ИГИЛ захватило сирийскую Пальмиру

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки «Исламское государство» вновь захватили древний город Пальмиру в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq.

По данным агентства, это произошло уже после того, как российские ВКС нанесли серию авиаударов по боевикам с целью помешать им занять позиции в городе. Тогда террористы покинули город, уйдя на его окраины.

Тем не менее позже они, как сообщало Reuters, смогли захватить замок неподалеку от Пальмиры, а всего через несколько часов и саму Пальмиру.

Минобороны России до этого заявило, что в ходе отражения нападения ИГИЛ на сирийскую Пальмиру удалось ликвидировать 300 боевиков.