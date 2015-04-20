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    ​ИГИЛ и "Талибан" могут начать войну друг с другом

    Террористические группы объявили джихад друг против друга

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и "Талибан" могут начать войну друг с другом.

    Как отмечает Report, об этом передает Khaama Press со ссылкой на начальника полиции южной провинции Гильменда Наби Жан Муллахила.

    По его словам, были найдены документы, в которых террористические группы объявили джихад друг против друга.

    Также отмечается, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади назвал руководителя Мохаммада Омара "глупцом и некомпетентным военачальником".

    Ранее сообщалось, что представители "Талибана" распространяют среди жителей Афганистана информацию о недопустимости контактов с ИГИЛ.

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