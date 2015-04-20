Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и "Талибан" могут начать войну друг с другом.

Как отмечает Report, об этом передает Khaama Press со ссылкой на начальника полиции южной провинции Гильменда Наби Жан Муллахила.

По его словам, были найдены документы, в которых террористические группы объявили джихад друг против друга.

Также отмечается, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади назвал руководителя Мохаммада Омара "глупцом и некомпетентным военачальником".

Ранее сообщалось, что представители "Талибана" распространяют среди жителей Афганистана информацию о недопустимости контактов с ИГИЛ.