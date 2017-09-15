 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро

    Oб этом сообщает сайт SITE

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за взрыв в лондонском метро.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

    Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет 29 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi