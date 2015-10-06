ИГ взяло ответственность за обстрел гостиницы и военных в Адене

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за обстрел гостиницы "Аль-Каср" и позиций войск арабской коалиции в йеменском Адене, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

Во вторник утром несколько ракетных снарядов были выпущены по резиденции йеменского правительства в гостинице "Аль-Каср", а также по позициям войск арабской коалиции в городе.

По предварительным данным, всего было выпущено три снаряда: один из них попал по воротам гостиницы. По последним данным, жертвами обстрела стали 15 военных из арабской коалиции и правительственных войск. Вице-президент и премьер-министр Йемена Халед Бахах и члены правительства страны не пострадали.