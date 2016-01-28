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    ИГ взяло на себя ответственность за взрыв у резиденции президента Йемена

    При взрыве погибли восемь и получили ранения 12 человек

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв близ резиденции президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанные с боевиками СМИ.

    По их данным, жертвами нападения стали 10 человек из сил безопасности президента, еще порядка 20 человек пострадали.

    Ранее сообщалось, что при взрыве у резиденции президента Йемена погибли восемь и получили ранения 12 человек.

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