ИГ взяло на себя ответственность за взрыв у резиденции президента Йемена

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв близ резиденции президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанные с боевиками СМИ.

По их данным, жертвами нападения стали 10 человек из сил безопасности президента, еще порядка 20 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что при взрыве у резиденции президента Йемена погибли восемь и получили ранения 12 человек.