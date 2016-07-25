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    ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Ансбахе

    Ранее стало известно, что число раненых в результате инцидента увеличилось до 15 человек

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в немецком Ансбахе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на близкие к группировке СМИ.

    Ранее стало известно, что число раненых в результате инцидента увеличилось до 15 человек.

    В ночь на понедельник в баварском городе Ансбах прогремел взрыв возле места проведения музыкального фестиваля, в момент взрыва около 2,5 тысячи людей шли домой. В результате взрыва погиб один человек - 27-летний выходец из Сирии. 

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